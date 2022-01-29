وزيرة الهجرة تهنئ نهضة مصر لإصدار قصة "حياة وكريمة"

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت و داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بمناسبة إصدار قصة "حياة وكريمة" للأطفال، والتي تسلط الضوء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في قالب فني شيق، امتزجت فيه عناصر عدة جسدت ملامح الجمهورية الجديدة، التي تعنى بنقل جهود التنمية لأبنائنا في الخارج بالتوازي مع الداخل.

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وأعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها الشديد بفكرة قصة "حياة وكريمة"، والتي ربطت فيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، جهود عدد من المبادرات الرئاسية التي تعمل على تنفيذها الدولة، من خلال قصة الشابة المصرية بالخارج "حياة" التي تزور أسوان قادمة من نيويورك، لقضاء إجازتها السنوية، وحين وصولها ‎تعرفت على الشابة المصرية من أسوان "كريمة"، وخلال تعارفهما اتضح أن "حياة" لا تجيد التحدث باللغة العربية، في إشارة لأهمية المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي" التي تهدف لتعليم الأجيال المصرية الناشئة بالخارج بلغتهم وهوية وطنهم.

القصة سلطت الضوء أيضا على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما استطاعت تطويره في قرى محافظة أسوان، والتعرف على طبيعة الحياة لأهالي أسوان الطيبين، بعدما دعت "كريمة" "حياة" لاستضافتها في منزلها، لحين عثورها على أسم الفندق التي احتفظت به على هاتفها التي فقدته في الطائرة خلال رحلتها إلى مصر، كل ذلك في إطار تعارف الشابتين المصريتين حياة وكريمة بطلتا القصة.

‎ووجهت مكرم شكرها لدار نهضة مصر، لإهدائها وزارة الهجرة قصة "حياة وكريمة" لنشرها وتوزيع نسخها على الأطفال المصريين بالخارج، للتعريف بجهود الدولة المصرية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة، في إطار تنفيذ وزارة الهجرة لمبادرة "اتكلم عربي"، كذلك سيتم إمداد مؤسسة "حياة كريمة" بنسخ من القصة، التي يعكس إصدارها حجم المجهود المبذول ضمن المبادرة الرئاسية.



‎من جهتها قالت الكاتبة سماح أبو بكر، إنها أرادت من خلال القصة تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما استطاعت تطويره في قرى الجمهورية وبينها محافظات صعيد مصر، وأرادت تعريف أبناءنا على طبيعة الحياة لأهالي أسوان الطيبين، كل ذلك في إطار تعارف الشابتان المصريتان حياة وكريمة بطلتا القصة والتي تقيم أحدهما بالخارج والأخري بمصر للاشارة الي دور وزارة الهجرة ايضا في ربط ابناءنا في مختلف دول العالم وأهمية مبادرة اتكلم عربي التي تنقل الانجازات وتعزز الهوية المصرية من خلال التطبيق الذي قدمته بالتعاون مع نهضة مصر .

‎وأضافت سماح انها تلتقي اليوم السبت 29 يناير بزائري معرض الكتاب عن قصة حياة وكريمة الساعة واحدة ونص في صالة 5 لتناول أهداف القصة.

‎ومن بين ما جاء بالقصة كانت أبيات شعر بسيطة ومعبرة عن تلك الحالة الوطنية الجميلة بين أبناء مصر وهي:-

‎حياة وكريمة

‎قلب واحد بيحب مصر

‎عيون بتشوف الجمال وعزيمة متعرفش المحال

‎إيدين تبادر بالخير وعقل يفكر دايما في الغير

‎حياة وكريمة

‎في أي مكان في الدنيا

‎نتلاقى بكل ود ما يفرقنا حد