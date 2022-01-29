نشرة المرأة والصحة| عارض مفاجئ لـ"أوميكرون" يظهر بالأذن.. طرق للتعامل مع الانتفاخات تحت العين

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

يعاني أغلب مصابي كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من أعراض شائعة كـ السعال المستمر وفقدان حاسة الشم والتذوق ، لكن مصابي المتغير الجديد أومكيرون بدءوا بالإبلاغ عن مجموعة كبيرة من الأعراض المختلفة.

بالمقارنة مع الموجات الأولى من فيروس كورونا ، أصيب المزيد من الأطفال خلال الموجة التي سببها متحور دلتا من الفيروس التاجي، ويُلاحظ نفس الاتجاه في الوقت الحالي حيث يزدهر متغير أوميكرون في أجزاء مختلفة من العالم ، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة.

ارتداء الساعة من الأمور التي تساعد على اكتمال إطلالتك سواء للرجال أو السيدات، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك أتيكيت وقواعد عند ارتداء الساعة ، و ذلك حتى لا تظهر بشكل غير لائق.

تعد انتفاخات تحت العين تورم خفيف أو انتفاخ من المشاكل الشائعة بالأخص مع التقدم في العمر نتيجة ضعف عضلات الجفن والأنسجة حول العين، كما يمكن للدهون التي تساعد على دعم العين أن تنتقل إلى الجفون السفلية، مما يجعلها تبدو منتفخة، وقد يتراكم السائل أيضًا في المساحة الموجودة أسفل العين مما يزيد من التورم.