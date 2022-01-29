نشرة البرلمان| تحركات لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ 2700 جنيها.. وكادر مالي خاص بالمعلمين

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

كادر مالي خاص.. تحرك برلماني لتشكيل لجنة اختيار المعلمين قبل التعيين



مالية الشيوخ: تمويل الشقة بنسبة 100% يحقق رواجا للقطاع بعد إلغاء المقدم



تحركات لزيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه.. تعرف على زيادات القطاع الخاص في 2022



تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبة تزوير تأشيرة السفر بقانون العقوبات



عبدالحي عبيد في حوار لـ "صدي البلد": المشروعات القومية سلاح تصدي للهجرة غير الشرعية.. زيادة ميزانية البحث العلمي ضرورة ..والرئيس السيسي أكبر داعم للشباب..القوي الناعمة لمصر معروفة عالميا



طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاجية محصول قصب السكر خلال الموسم الحالي



لسائقي هذه السيارات |حالات تعرضك لغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه ..اعرفها



طلب إحاطة بسبب عدم التزام المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة وفقا للقانون



وكيل دفاع الشيوخ: الرئيس السيسي حريص على التعاون مع السنغال لنشر الفكر الوسطي بأفريقيا



عربية البرلمان: زيارة الرئيس السنغالي للقاهرة تؤكد انفتاحنا على قارة أفريقيا

