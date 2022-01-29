كاتب صحفى يكشف أهمية زيارة الرئيس السنغالى لـ مصر

كشف الكاتب الصحفى على السيد ، دلائل وأهمية زيارة الرئيس السنغالى ماى سال إلى القاهرة .



وأوضح على السيد ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى ، والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن دلالة زيارة الرئيس السنغالى إلى مصر قبل تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى تهدف لقرائته للمشهد بشكل واضح لأن مصر لعبت دورا هاما بنهوض الاتحاد الإفريقى وقيامه بدور محورى هام سواء بإقرار السلم والأمن فى إفريقيا .



وأشار على السيد ، إلى أن تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى شهد عقد قمم هامة مع روسيا ، الصين ، ودول أوروبا والتى أنتجت نتائج مثمرة ، لافتا إلى أن مصر تربطها بالسنغال علاقات وروابط هامة وعقد اتفاقيات تجارية هامة ، وتعاون اقتصادى وصناعى على مستوى الطاقة وتبادل للخبرات خاصة أن السنغال من الدول الإفريقية التى تشهد استقرار نسبى يبنى عليه استثمارات عدة خلال المرحلة القادمة .