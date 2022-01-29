بإطلالة جذابة.. جميلة عوض تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت جميلة عوض في الصورة مرتدية جاكيت باللون الأسود، ورفعت شعرها إلى أعلى ووضعت مكياجا جذابا.

وحلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.



وتابعت جميلة عوض قائلة:" صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".