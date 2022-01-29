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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتبادل الخبرات.. ورش عمل بين مصر والعراق للترميم الأثري وتدريب السياحيين

وزيرا سياحة مصر والعراق
وزيرا سياحة مصر والعراق

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالوزير العراقي والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتقارب الوجداني بين الشعبين، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، العديد من أوجه التعاون لتنشيط العمل المشترك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل والبرامج المشتركة لتبادل الخبرات في مجال الترميم والتوثيق الأثري وتدريب العاملين بقطاعي السياحة والآثار والإستثمار فى تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرة المصرية في مجال بناء المتاحف والتدريب على أحدث آليات إقامتها عن طريق تنفيذ ورش عمل تضم مجموعة من الإستشاريين الهندسيين المصريين والعراقيين خاصة في ظل استعداد العراق لبناء متحف جديد.

كما ناقش الوزيران التعاون في مجال محاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار والإستفادة من الخبرات المصرية في مجال إسترداد الآثار بما يعمل على الحفاظ على آثار وتراث البلدين، بالإضافة إلى التعرف على التشريعات والتعديلات القانونية التي شهدها القانون المصري لحماية الآثار وخاصة في ظل قيام دولة العراق بتعديل قانون الآثار الخاص بها.

وتم الاتفاق علي أن تكون أولى هذه الورش العمل المشتركة في مارس المقبل علي هامش رئاسة واستضافة مصر للإجتماع ال ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.

كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية العنصر البشري بصفة عامة والعاملين في قطاعي السياحة والآثار بصفة خاصة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج مشتركة لتدريب العاملين في القطاعين بالإضافة إلى رفع الوعي السياحي والأثري لمواطني الشعبين وخاصة الأطفال والمتعاملين مع السائحين وأهالي المجتمعات  المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية.

وفي نهاية اللقاء حرص الوزيران على تبادل الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء السفير أحمد نايف الدليمي سفير دولة العراق بالقاهرة والدكتور ليث حسن رئيس هيئة الآثار  والتراث العراقية، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بوزارة السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين والسفارة العراقية بالقاهرة.        ‏

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي مصر العراق

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