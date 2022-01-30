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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مناقشة مشروع قانون المجلس المصري للتخصصات الصحية غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعا، غدا الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يحضر إجتماع لجنة الصحة بالبرلمان  ممثلين عن وزارتى الصحة والتعليم العالى لمناقشة مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية المقدم منى ومن الحكومة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية الحكومة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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