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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"اللى يزعل يزعل".. أحمد صلاح حسنى: علشان الإنسان يرتاح لازم يختار بين الأبيض والأسود

أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى

قال الفنان أحمد صلاح حسنى ، إن الشخص عليه أن يختار بين الأبيض والأسود فى اتخاذ قراراته حتى يصبح مطمئنا، مضيفا: "علشان الانسان يبقى مستريح لازم يبقى يا أبيض يا أسود فى اتخاذ قرارته".

وأوضح أحمد صلاح حسنى خلال حلقته اليوم ببرنامج راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية on، أن المنطقة الرمادية أو الحلول الوسطية لا يحبذها مطلقا وعلى الشخص أن يختار بين الأبيض أو الأسود، معقبا " واللى يزعل يزعل".

كانت آخر أعمال أحمد صلاح حسنى مسلسل "الدايرة"، للمخرج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطى وشاركه فى بطولة العمل كل من الفنانة إيمان العاصى والفنانة مى القاضى ومها أبو عوض وأمانى كمال وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول طبيب نفسى في إطار من الدراما، وظهر فى شخصية أخصائى نفسى يدعى يوسف زهران، والذي يتعرف على العديد من القصص والعوالم الغريبة من خلال معالجته لمرضاه، بينما يسعى لمواجهة مشاكله الشخصية والنفسية.

 

احمد صلاح حسني طبيب نفسي الفنانة ايمان العاصي مسلسل الدايرة سمير فرج

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