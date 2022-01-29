تحت إشراف فيرناندو.. برنامج بدني لتأهيل بدلاء الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدينا للاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا كليوباترا، الذي أقيم بالأمس في بطولة كأس الرابطة.



وخاض اللاعبون التدريبات البدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.



وحرص فيرناندو مخطط الأحمال على توجيه بعض التعليمات للاعبين ، وذلك في ظل سعي الجهاز الفني للوصول بهذة المجموعة إلى أفضل مستوى بدني استعدادا للفترة المقبلة.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.