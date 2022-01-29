السعودية..تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة وأمطار بدءًا من الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، السعودية تقلبات جوية على عدة مناطق بالمملكة، بدءًا من يوم الإثنين القادم.، تشمل تساقطًا للثلوج وانخفاض درجات الحرارة وأمطار.

وذكر مركز الأرصاد السعودي عبر تويتر- أنه بدءًا من يوم الإثنين المقبل، متوقع تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، وتشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة.



كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، السبت، استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.