برلماني: العلاقات المصرية الأفريقية تشهد تناميا مطردا على جميع المستويات

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السنغالي «ماكي سال» إلى القاهرة اليوم، تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تمثل أحد أهم نماذج العلاقات المصرية الأفريقية القوية في منطقة الغرب الأفريقي، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تشهد تنامي مطردا على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، ولاسيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وتجمع الساحل والصحراء، فضلاً عن مبادرة «النيباد» للتنمية في أفريقيا.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن الدولة المصرية تتبنى خطة واضحة لزيادة الاستثمارات بالقارة الأفريقية، وظهر ذلك من خلال الشركات المصرية التي يتم تأسيسها في كافة أنحاء القارة مما يدعم علاقتها مع الدول الأفريقية، مؤكداً أن مصر تضع دليلًا جديدًا لطبيعة العلاقات الأفريقية المطلوبة المتماشية مع روح الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تقدم الدعم الآن للرئيس السنغالي قبل استلام رئاسة الاتحاد الإفريقي، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة نحو بناء تعاون مع كافة الدول الأفريقية.

وأردف، «ترتبط مصر والسنغال بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية الأفريقية استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي العودة للعمق الاستراتيجي، وأصبحت أفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كافة المحافل الدولية.