السيطرة على حريق محدود بوحدة سكنيه بالمنيا الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود بإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة بالحى الرابع إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بدون إصابات .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ،يفيد بحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمدينة المنيا الجديدة ،بالحى الرابع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ .

وبالانتقال تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد الوحدات السكنية ،دون أى إصابات ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.