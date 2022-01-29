مع زيارة رئيس السنغال لمصر| نواب : دلالة واضحة علي الدور الاستراتيجي لنا خارجيا ونسعى لاستغلال الثروات الطبيعية بالقارة جيدا .. والطاقة والزراعة أبرز مجالات التعاون المشترك

غادة عجمي:

زيارة رئيس السنغال تؤكد علي الدور الاستراتيجي لمصر بالقارة الأفريقية

وكيل افريقية النواب :

مصر حريصة على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك مع السنغال

عضو خارجية النواب :

السوق الافريقي واعد بالفرص الاستثمارية والسنغال بمقدمته

قال الرئيس السنغالى ماكي سال، إن المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي دومًا تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة.

وأكد الرئيس السنغالى ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية حرصه على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

وشدد الرئيس السنغالى بشأن تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن ، مشيدا بالإنجازات المصرية الحقيقة على أرض الواقع، مثمنا في ذلك المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار ثمن عدد من نواب لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الافريقية جهود القيادة السياسية في تعزيز أطر التعاون مع كافة الدول الافريقية وعلي رأسها السنغال، موضحين دلالة الرئيس السنغالي لمصر وما هي المجالات التي يمكن التعاون بها.

بداية،أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السنغالى ماكي سال لمصر لها دلالة كبري قوة العلاقات بين الدولتين ، ونجاح الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد العلاقات مع كافة أنحاء القارة الافريقية بما فيهم دول غرب أفريقيا التي تنتمي إليها السنغال، موضحًا أن مصر والسنغال يرتبطان بعلاقات صداقة تاريخية حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية السنغال" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضاف “ هندي”، في تصريحات له اليوم، أن مصر حريصة على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ وهو ما سيكون له دور في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة بصفة عامة، ودولة السنغال بصفة خاصة وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة السمراء.

ولفت وكيل لجنة الشئون الافريقية، إلى أن السنغال ستكون رئيس الاتحاد الافريقي هذا العام، موضحًا أن مصر ستعمل على تقديم كافة اشكال الدعم في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال ارتباطاً بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.

ومن جانبها قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن السنوات السابقة قبل تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة كانت توجد حالة من التغافل عن إقامة وتوطيد علاقات مصر مع العديد من الدول الأفريقية والاوروبية إلا أن الوضع الحالي يشهد وجود بصمة الدولة المصرية بمختلف دول العالم.

و أكدت " عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن زيارة رئيس دولة السنغال إلي مصر قبيل توليها رئاسة الإتحاد الأفريقي لها دلالة واضحة علي المكانة الإستراتيجية التي تحظي بها مصر لدي القارة الافريقية بشكل عام والسنغال بشكل خاص، معقبا " كما أن الرئيس السيسي داعم بشدة للسنغال في هذه الخطوة وهذا يوضح مدي عمق العلاقات معها".

وأشارت عضو لجنة الخارجية، إلي أن أهم فوائد هذا التعاون المشترك هي تحقيق الإستفادة القصوي من الثروات الطبيعية التي تملكها الدول الافريقية بما فيهم مصر مما يحقق المنفعة العامة للطرفين ويسهم في إرتفاع معدلات النمو بالقارة.

وأشادت البرلمانية، بالمساعي التي تبذلها القيادة السياسية في التوسع في إقامة علاقات دولية تنعكس بالإيجاب علي الصعيد الإقتصادي والتجاري.

وفي سياق متصل قال النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس السيسي يولي إهتماما بالغا فيما يخص توطيد علاقات مصر مع الدول الافريقية وفي مقدمتها السنغال وذلك لوجود روابط قوية بين البلدين نشأت من فترة طويلة.

و أكد " عاشور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السوق الافريقي يمتلك فرص واعدة للإستثمار والتبادل الجاري بين الدول الخاصة بها وعلي رأسها السنغال حيث تعمل هذه الفرص علي الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادي بالقارة بأكملها، معقبا " الرئيس السيسي يسعي بشكل مستمر لتوسيع قاعدة العلاقات الدولية سواء بإفريقيا أو خارجها".

ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن هنام مجالات عديدة من الممكن التعاون بها مع السنغال منها الطاقة المتجددة والزراعة والتجارة وغيرها من المجالات، مما يعمل علي نقل الخبرات والمهارات الفنية بمختلف الصناعات.

و ثمن النائب، تحركات الدولة علي المستوي الخارجي والتي تسهم في تنفيذ أهداف خطة القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة.