مواهب شابة في التأليف تروي ماذا يمثل لها معرض الكتاب 2022 ..فيديو

في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتة الـ 53 ، التقت كاميرا موقع "صدى البلد" بعدد كبير من مؤلفي الكتب لعام 2022 لدور النشر المختلفة أثناء توقيعهم للكتب.

وقالت أماني محمد عن أن المعرض يعد فسحتها الوحيدة التي تاتي لها من محافظة الشرقية كل عام ، كما أن هذا العام أتت ليست قارئة فقط ولكن أحد العارضين بروايتهم الخاصة.

وأشار محمد علي الي أنه يشارك هذا العام بـ 6 كتب مختلفة موزعة علي دور النشر المختلفة ، منوهاً عن أن أسعار الكتب في المتوسط وتناسب الجميع حتي لا يشعر القراء بالغلاء.

ولفت بدران هاني أنه شارك هذا العام بكتابين مختلفين أحدهما قصص باللغة العربية الفصحي ، شاكراً القائمين علي المعرض لما بذلوه من مجهود حتي تظهر المواهب الشابة.

واختتمت نجلاء بدر بأنها لأول مرة تشارك في المعرض بكتاب مستوحى من حياتها الشخصية ، وأنها أصرت علي أن يظل سعر الكتاب منخفضا حتي تشتريه كل الفتيات، مضيفةً بأن حبها للمعرض يزداد كل عام.