إعلامي مجلس الوزراء: الشائعات عن التعليم والمشروعات القومية الأكثر في 2021

قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المركز الإعلامي ينتهج استراتيجية الرد السريع والفوري على الشائعات التي تنتشر في المجتمع، مضيفة:" نحن حائط صد عن الدولة المصرية في ظل انتشار حروب الجيل الرابع والخامس ".

وأضافت نعايم سعد زغلول في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" رصدنا تغيير وتحور في شكل الشائعات، ويتم إطلاق الشائعات بطرق وآليات مختلفة في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا ".

وتابعت نعايم سعد زغلول:" عام 2021 الأعلى في انتشار الشائعات لكن هناك انخفاض في الشائعات التي تخص أزمة فيروس كورونا ".

وأكملت نعايم سعد زغلول:" شائعات التعليم تأتي في المركز الأول وهناك علاقة بين معدل انتشار الشائعات والأحداث المثارة في المجتمع ".

ولفتت نعايم سعد زغلول:" رصدنا شائعات كثيرة ترتبط بإنجازات الدولة المصرية ومنها شائعات حول المشروعات القومية الكبرى وخاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ".

