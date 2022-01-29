نقيب المحامين:على الغرف التجارية وقف التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق على العقود

خاطب نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأمين ايصالات رسوم دمغات التصديق على العقود.

وقال عطية في خطابه " صدر الكتاب الدوري رقم ( 483 ) بتاريخ 18/12/2021 ، لمصلحة الشهر العقاري ، متضمنًا عدم جواز التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق علي العقود ، وبوجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري واعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل ، أصدرنا قرارنا في 15/1/2022 إلي كافة النقابات الفرعية للمحامين ، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022 ، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوي الإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري .

وحتي تكتمل هذه الخطوة الرشيدة ، فإننا نأمل في توجيه المختصين بإلتزام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري بتفعيل الكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري رقم (483 ) بتاريخ 18/1/2022.