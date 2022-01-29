الدراسات الأفريقية: السنغال تسعى لحل أزمة سد النهضة من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقيةـ جامعة القاهرة، إن دولة السنغال معجبة للغاية بإدارة مصر للاتحاد الأفريقي خلال 2019، متابعا أن السنغال تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام للمُساهمة في حل القضايا العالقة بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة.



ولفت الدكتور أحمد عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، إلى أن هذه الزيارة ربما تُسهم في تعزيز المجال الاقتصادي والتجاري مع تحفيز وإنعاش الاستثمار المصري في السنغال، مؤكدًا أن محور زيارة الرئيس السنغالي لمصر يرتكز على مناقشة ملف تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن هناك رؤية وتنسيق مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره السنغالي في إدارة الكثير من الملفات والقضايا الأفريقية، خاصةً في قضايا السلم والأمن والقضاء على الإرهاب، متابعًا أن البعض يعلق على كثافة العلاقات السياسية والدولية ما بين البلدين، وهو مؤشر على مزيد من العلاقات في مجال الاقتصادي والتجاري.



وأضاف أن دولة السنغال مزدهرة ومتقدمة على المجال السياسي والثقافي للغاية، مؤكدًا ان حجم التبادل التجاري بين مصر والسنغال لا يتوافق مع قوة العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين، لذلك يجب أن تعمل الدولة المصرية على دعم الاستثمار بصورة أكبر.



