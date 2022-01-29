الدفاع الجوية العراقية تتصدى لمسيرة بسماء محافظة صلاح الدين

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرة مسيرة حاولت دخول أجواء سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وقال المصدر في حديث إلى فضائية السومرية نيوز، إن "الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إحباط محاولة دخول طائرة مسيرة لأجواء مدينة سامراء في صلاح الدين".

واستهدفت عصابات إرهابية صباح أمس، مطار بغداد الدولي بالصواريخ مما أدى إلى إصابة طائرات مدنية والإضرار بمدرج المطار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حينها، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة .

وقال المصدر: "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح الجمعة في تمام الساعة 4:30 صباحًا".

وفور الحادث أعلنت الخطوط الجوية العراقية، أن جداول السفر الخاصة بها لم تتأثر بعد الاستهداف الذي شهده مطار بغداد.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن "القوى الأمنية سترد بشكل حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا"، داعيا "كافة الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات المختلفة إلى التعبير عن رفضها وادانتها الصريح والواضح للهجوم الأخير".