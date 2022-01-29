وزيرا الثقافة العراقي والليبي عن متحف الحضارة: دليل على عظمة العقل المصري

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي والوفدين المرافقين لهما، اليوم السبت؛ وذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها، وكان آخرها، أمس الأول، بزيارة وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية.

وكان في استقبال الوزيرين، فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، و التي اصطحبت الضيوف في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بتاريخ القطع الأثرية التي يضمها المتحف والتي تعود لمختلف الحقب التاريخية في مصر، بالإضافة إلى إعطائهم فكرة عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه.

وحرص الوزيران على تخليد زيارتهما للمتحف عن طريق التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة لهما في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف حيث أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي خلال كلمته عن استمتاعه بزيارة المتحف واصفا اياه بالتحفة المعمارية.

وأشار إلى أن ما يحويه المتحف من قطع أثرية؛ خير دليل على عظمة العقل المصري، موجها التحية من دولة العراق إلى مصر.

كما أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي في كلمته، شعوره بالفخر والاعتزاز لزيارة المتحف والروابط التاريخية والقيم الدينية والإنسانية التي تعد هي أمل المستقبل للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقي صباح اليوم بالدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجال العمل السياحي والأثري.

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