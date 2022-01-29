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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية: معرض الكتاب 2022 تحدٍ من وزارة الثقافة أمام العالم |فيديو

صدى البلد

في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 ، رصدت كاميرا موقع صدى البلد أكثر الكتب مبيعاً بدور النشر المختلفة لهذا العام 2022.

 قال "هاني مصطفي " رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بتانة" إنها المشاركة الثامنة بمعرض الكتاب منذ عام 2015 ،لافتاً الي أن التنظيم يعد من أفضل السنوات علي الإطلاق.

ونوه "هاني " أن المؤسسة تشارك بأكثر من 300 إصدار وأهمها والأكثر مبيعاً دكتور ثروت الخربوي وخالد منتصر ومحمد الباز ، كما أن هناك العديد من الكتب المتنوعة في كافة المجالات.

وأشار "أحمد حسن " رئيس مجلس دار المشرق العربي"أن الدار تشارك بمجموعة متميزة من كتب الأطفال لأن الإهتمام تلك الفترة بالأطفال الصاعدة والشباب والروايات التثقيفية والتعليمية .

وأضاف أن المؤسسة مشاركة بحاولي 100 إصدار جديدة وهي أكثر الكتب مبيعاً تبدأ مع الطفل من عمر الثلاث سنوات حتي سن المراهقة لتساعد الأهالي لتعليم أبنائهم.

وأكمل "محمد الحباك" المنسق الإعلامي لمكتبة الاسكندرية أن المسؤسسة تشارك هذا العام بمكانين في المعرض أحدهم للعرض والأخر للبيع ، لافتاً الي أن المعرض هذا العام بمثابة تحد من وزارة الثقافة أمام العالم.

واختتم بأن المكتبة تشارك بـ 375 إصدارا وتتمثل أحدث أصدرتها في ثلاثة إصدرات تتحدث عن مصر في التاريخ والعلوم والجغرافيا الحضارية .

 

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