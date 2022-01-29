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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا: وفد مغربي في طرابلس تمهيداً لإعادة افتتاح القنصلية

ليبيا: وفد مغربي
ليبيا: وفد مغربي في طرابلس تمهيداً لإعادة افتتاح القنصلية

أعلنت ليبيا أن وفداً مغربياً وصل إلى العاصمة طرابلس، السبت، تمهيداً لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في العاصمة الليبية، بعد إغلاقها لنحو 8 سنوات.

قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى الرباط في يونيو الماضي ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة".

وأشار البيان إلى أن إعادة افتتاح القنصلية المغربية يسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية في طرابلس.

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وحسب البيان، وصل اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية.

يشار إلى أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة كانت قد توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، إضافة إلى منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، ومنح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين واستئناف الرحلات الجوية وغيرها من المسائل القنصلية.

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