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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

معلول
معلول

يواجه منتخب تونس نظيره البوركيني اليوم السبت الموافق 29-1-2022 على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في مباراة تمثل تحديًا كبيرًا لنسور قرطاج.

ويسعى منتخب تونس لأن يكون أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية في الكاميرون، في انتظار موقعة مصر والمغرب غدا الأحد.

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تونس وبوركينا فاسو تليفزيونيا عبر قناتي «بي إن سبورتس ماكس 1»، و«بي إن سبورتس ماكس 2» ضمن باقة «بي إن سبورتس» القطرية المشفرة، ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

كما تذاع مباراة تونس وبوركينا فاسو عبر القناة الجزائرية المفتوحة بالشفرة على القمر الصناعي نايل سات.

وقدم منتخب تونس أداءً متصاعدًا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، إذ خسر من مالي وجامبيا، لكنه حقق الفوز على موريتانيا ونيجيريا، أما منتخب بوركينا فاسو فخسر على يد منتخب الكاميرون، وفاز على الرأس الأخضر، ثم تعادل مع إثيوبيا، وكذلك مع الجابون، قبل أن يتأهل بركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وتمثل مباراة بوركينا فاسو عقدة لمنتخب تونس، إذ تفوّقت بوركينا فاسو في المواجهتين السابقتين اللتين جمعت الفريقين (8-7 بركلات الترجيح في 1998 و2-0 في 2017) وكلاهما كانتا بالدور ربع النهائي.

تشكيل منتخب تونس كالتالي:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري

ويغيب بيرتراند تراوري عن تشكيل بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – سومايلا واتارا – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: سيريل بايالا - جبريل واتارا - دانجو واتارا

 

ويوفر موقع صدى البلد خدمة لقرائه بتقديم بث حي ومباشر لأبرز أحداث مباراة تونس وبوركينا فاسو أولا بأول.

 

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