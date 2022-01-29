الاتصالات: زيادة الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية إلى 117.. فيديو

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم العمل على محاولة القضاء على كافة السلبيات في تعامل الجمهور مع الجهات الحكومية.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "تم زيادة الخدمات المقدمة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية إلى 117 خدمة"، لافتا: "100% من العاملين على الخدمات داخل منصة مصر الرقمية مصريين".

أشار: "بوابة مصر الرقمية لا تحمل أي رسوم جديدة، والرسوم الموجودة على المنصة هي نفس الرسوم المقررة من الجهة مقدمة الخدمة"، موضحا: "الوزارة تسعى لإدخال بعض الخدمات الجديدة مثل شهادات الطلاق والزواج وخدمات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة".