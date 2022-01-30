مشروع قانون المجلس الصحي المصري على طاولة صحة النواب.. غدًا

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا غدا الاثنين من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحى المصرى .

وتابعت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المجلس الصحى المصرى، يختص بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.