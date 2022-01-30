انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بالنزهة

أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة وأخذ عينات من موقع حريق نشب داخل شقة بمنطقة النزهة شرق القاهرة لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاع الحريق.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال مالكي الشقة السكنية وعدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل شقة بالنزهة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بعقار سكني بحي النزهة.

علي الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ ، وتمت محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة ، دون اصابات ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

