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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انطلاق الملتقى الإلكتروني الثاني في بنات جامعة عين شمس… وكالة الفضاء المصرية تستضيف رؤساء وممثلي نظيرتها الأفريقية اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مراسم تأبين الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة والأستاذ بالقسم الطبى والعميد الأسبق للكلية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠، بقاعة سعدية بهادر بالكلية، وبحضور كل محبيه وأسرته.


غدا … الامتحان الشفوى لطلاب برنامج الفرنساوي لمادة الترجمة الفورية باداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

وكالة الفضاء المصرية تستضيف رؤساء وممثلي نظيرتها الإفريقية.. اليوم

تستضيف وكالة الفضاء المصرية برئاسة د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين ، وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، لمدة ثلاثة أيام على التوالي، وذلك لمتابعة ماتم سابقًا في اللقاء الأول تدريب نظري وعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وكذلك لعمل إتفاق عمل بين الوكالة والوكالات الإفريقية، وذلك من يوم 29 يناير إلى 31 يناير بمقر الوكالة.

تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢
 


اليوم.......آخر مواعيد للتقديم لبرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال بتجارة حلوان


أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022. وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وادارة الاعمال، الدكتور هند عودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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