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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..آخر مواعيد للتقديم لبرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال بتجارة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وادارة الاعمال، الدكتور هند عودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.


ويشرف علي البرنامج الدكتور يحيى مصطفى حلمي مشرف البرنامج ، الدكتور احمد جمال عليش - مسجل البرنامج وعلي السادة الراغبين في التقدم للبرنامج تجهيز الأوراق المطلوبة (والموضحة أدناه)، وهي:
1-أصل شهادة البكالوريوس
2-أصل شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات (لمن ليس خريج جامعة حكومية)
3-أصل شهادة ميلاد رقم قومي
4-أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)
5-صورة بطاقة الرقم القومي
6- 8 صور شخصية

وعلي المتقدمين للدكتوراه، يجب إرفاق أصل شهادة الماجستير + معادلتها في حالة الحصول عليها من جامعة غير حكومية.

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ويكون التقدم متاح حتى يوم 30-1-2022، علي أن يتم بدء استقبال أصول الأوراق يوم السبت 22-1-2022، بدءا من الساعة 2 - 5 ظهرا، وايضا يومي الجمعة والسبت (28 & 29 يناير 2022). في نفس الموعد، حيث سيتم  توضيح واستكمال حينها الخطوات المتبقية. 

جامعة حلوان كلية التجارة الدراسات العليا التجارة ماجستير دكتوراه رئيس الجامعة

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