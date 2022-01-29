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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لميس الحديدي عن لقاء مصر والمغرب: نحن في أسبوع الحسم الرياضي

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الجاري  يعتبر أسبوع الحسم رياضياً ، تعليقها على اللقاء المرتقب بين منتخبنا الوطني ونظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وأشادت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" بأداء المنتخب المصري أمام كوت ديفوار ، الاربعاء الماضي "أداء كان أكثر من رائع".

وجددت  الحديدي  دعوتها للجماهير المصرية بضرورة مساندة المنتخب المصري في المباريات القادمة قائلة: "لازم نكون ورا منتخبنا واثقين وداعمين له وخلفه".

وشددة على ضرورة  ألا نصاب بالاحباط وألا نتحدث دائماً أن المنتخب المغربي أفضل من المصري قائلة: "صحيح  ممكن تكون أرقامهم أفضل لكن علينا ألاننسى أن أخر مباراة جمعت الفريقين كانت في عام 2017 في  الجابون وإستطاع المنتخب المصري الفوز  بنتيجة 1 مقابل صفر للمغرب ولاعبين كثر  ضمن  المنتخب وقتها موجودين الآن".

ووجهت رسالة للجماهير قائلة: "مش عاوزين بقى نشتت اللعيبة في جدل ملوش لازمة ونتكلم عن المكافات وشكل الفندق وغيرها سيبوا اللعيبة تركز في المباراة بلاش كلام محبط .. لدينا هدف وأمل وثقة  في منتخبنا الوطني".

وأتمت: "شفنا روح مختلفة في مباراة مصر أمام كود ديفوار بعد تصريحات محمد صلاح الذي يتغير  دوره بشكل داعم رئيسي وعاوزين نشوف نفس الروح بشكل مضاعف أمام المغرب غداً .. نحن اسياد إفريقيا كرويا ومهما حصل  كسبنا أو خسرنا هذا اللقب هو لصيق بالمنتخب المصري".

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة صعبة عندما يواجه منتخب المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، ويضرب الفائز موعدا فى نصف النهائى مع الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا.

محمد صلاح المنتخب كوت ديفوار المنتخب المصري كلمة أخيرة

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