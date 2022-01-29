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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لازالة التعديات على أراضي الدولة

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على أملاك الدولة

تنتهى المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لازالة التعديات على الاراضى المملوكة للدولة والاراضى الزراعية والتى تركز على ازالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية ،الاحد المقبل 30 يناير الجارى،والتى كانت بدأت في 19 يناير الجارى.

ووجه وزير التنمية المحلية ،  المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

ازالة التعديات 

وأوضح اللواء محمود شعراوي إن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 بدأت من الأربعاء 19يناير وحتى 30 يناير 2022 ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير المقبل وحتى 26 فبراير المقبل والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6  مارس وحتى 26 مارس  2022 ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير  وتستمر حتى 30 يناير الجاري  ، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأعلن اللواء محمود شعراوى، إن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير بلغ 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 432 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2488 فدان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى  جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

غدا المرحلة الاول الموجة الـ 19 إزالة التعديات اراضي الدولة

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