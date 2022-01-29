"إحنا المصريين" كليب وطني جديد للمطربة الصاعدة نغم كفافي

أطلقت المطربة الصاعدة، نغم كفافي، كليبا وطنيا جديدا بعنوان "إحنا المصريين"، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي، مع الكليب الجديد، خاصة وأنه يحمل في طياته معان وطنية أصيلة لاسيما فيما يتعلق باللحمة الوطنية بين جميع المصريين من أبناء الوطن الواحد، وكذلك دعم الوحدة الوطنية، ورفع راية الوطن قبل كل اعتبار .

وحقق الكليب الجديد، رواجا كبيرا فور إطلاقه، وقالت المطربة الصاعدة نغم كفافي، إن هذا الكليب يأتي في ضوء المسئولية الكبيرة على عاتق الفن والفنانين في ضوء تدعيم الرسائل الإيجابية في المجتمع لاسيما حين يتعلق الأمر بالوطن.

وعبرت كفافي عن سعادتها مع بدء انتشار الكليب عقب إطلاقه مباشرة، مؤكدة أن الشعب المصري دائما وأبدا يتفاعل مع كل عمل وطني، بما يدل على قيمة الوطن في نظر المصريين.

الكليب من كلمات وألحان رضا كفافي، توزيع تامر صقر، وتصوير أنطون وصفي، وإخراج جورج بادي.

https://youtu.be/0UR5naxLY1w