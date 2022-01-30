عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

2021 يتصدر معدل انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%.. ونواب: تعرضنا لسيل منها منذ 2011.. ويجب مصارحة المواطن بكافة المعلومات

انتشار الشائعات
انتشار الشائعات

الحكومة: انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%

دفاع النواب:مصر تعرضت لسيل من الشائعات بعد 2011 والأجهزة الأمنية صمدت أمامها

عصام العمدة: تصدر 2021 بمعدلات انتشار الشائعات يؤكد ضرورة رفع وعي المواطن 

تستمر  جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد عبر آليات فعالة ومتعددة؛ إيمانا بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكا لأهمية رفع الوعي في المجتمع باعتباره أحد عوامل استقراره وتقدمه ومواجهة الأفكار الهدامة و المتربصين بالدولة ودحض الشائعات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.

وجاء في التقرير ترتيب السنوات طبقا لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ2021، موضحا أن عام 2021 جاء في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علما بأن هذا توزيع نسبي لإجمالي الفترة المذكورة.

txt

عضو خارجية النواب : السوق الافريقي واعد بالفرص الاستثمارية والسنغال في مقدمته

txt

عربية النواب: زيارة الرئيس السنغالي للقاهرة تؤكد انفتاحنا على قارة أفريقيا

وأكد نواب البرلمان أن الدولة المصرية أصبحت تنتهج نهج الرد السريع والفوري على الشائعات التي تنتشر في المجتمع، منوهين أن الدولة المصرية واجهت سيل من الشائعات بعد عام 2011.

وعلق النائب علي الدين النجار على اعتبار عام ٢٠٢١ أكثر السنوات شائعات في مصر وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم، موضحا أنه بالفعل انتشرت الشائعات واختلاق الأقاويل بشكل مبالغ  فيه الآونة الأخيرة تزايدت حدتها بعام 2021، منوها أنه كان يتم الترويج للشائعات سواء بعلم أو بدون علم عبر المنصات الإعلامية المختلفة.

وتابع النجار خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن  البعض من مروجي هذه الشائعات كان يستهدف نشر الفوضى والقلاقل بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات وهدم جسور الثقة بين مؤسسات الدولة المصرية والمواطنين عن طريق خلق مناخ للتشكيك والخوف من المستقبل.

واكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على دور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الشائعات، منوها العبء الكبير الذي كان يقع على عاتقها للحد من انتشارها ومجابهة مروجيها .

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية تعرضت لسيل كبير من الشائعات خاصة بعد عام 2011، وهو ما يؤكد حجم المخاطر التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية من أجل الإيقاع بها، وهو ما أدركته الأجهزة الأمنية مبكرا ووقفت لقوى الشر بالمرصاد.

وقال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من انتشار الشائعات بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا والاعتماد على وسائل التواصل الحديثة، إلا أن الدولة تقوم باتخاذ  خطوات عملية من أجل مواجهة فتنة الشائعات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الوطن.

وأضاف العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن نيل عام 2021 صدارة معدل انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%، أمر يؤكد ضرورة اعطاء الوعي أهمية قصوى بمفهومها الشامل، عبر توضيح الحقائق بشكل سريع، ومصارحة المواطن، حتى يحصل على المعلومات الصحية.

وأشار اللواء عصام العمدة في حديثه إلى أن ما مرت به الدولة المصرية من مراحل ومنحنيات صعبة، أوضح للجميع أن قضية رفع الوعي  تعد أحد أهم العوامل من أجل مجابهة الأفكار الهدامة التي يحيكها المتربصين بالدولة.
 

البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء الأجهزة الامنية الحكومة الشائعات

ترشيحاتنا

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ