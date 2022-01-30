2021 يتصدر معدل انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%.. ونواب: تعرضنا لسيل منها منذ 2011.. ويجب مصارحة المواطن بكافة المعلومات

الحكومة: انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%

دفاع النواب:مصر تعرضت لسيل من الشائعات بعد 2011 والأجهزة الأمنية صمدت أمامها

عصام العمدة: تصدر 2021 بمعدلات انتشار الشائعات يؤكد ضرورة رفع وعي المواطن

تستمر جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد عبر آليات فعالة ومتعددة؛ إيمانا بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكا لأهمية رفع الوعي في المجتمع باعتباره أحد عوامل استقراره وتقدمه ومواجهة الأفكار الهدامة و المتربصين بالدولة ودحض الشائعات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.

وجاء في التقرير ترتيب السنوات طبقا لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ2021، موضحا أن عام 2021 جاء في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علما بأن هذا توزيع نسبي لإجمالي الفترة المذكورة.

وأكد نواب البرلمان أن الدولة المصرية أصبحت تنتهج نهج الرد السريع والفوري على الشائعات التي تنتشر في المجتمع، منوهين أن الدولة المصرية واجهت سيل من الشائعات بعد عام 2011.

وعلق النائب علي الدين النجار على اعتبار عام ٢٠٢١ أكثر السنوات شائعات في مصر وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم، موضحا أنه بالفعل انتشرت الشائعات واختلاق الأقاويل بشكل مبالغ فيه الآونة الأخيرة تزايدت حدتها بعام 2021، منوها أنه كان يتم الترويج للشائعات سواء بعلم أو بدون علم عبر المنصات الإعلامية المختلفة.

وتابع النجار خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن البعض من مروجي هذه الشائعات كان يستهدف نشر الفوضى والقلاقل بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات وهدم جسور الثقة بين مؤسسات الدولة المصرية والمواطنين عن طريق خلق مناخ للتشكيك والخوف من المستقبل.

واكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على دور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الشائعات، منوها العبء الكبير الذي كان يقع على عاتقها للحد من انتشارها ومجابهة مروجيها .

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية تعرضت لسيل كبير من الشائعات خاصة بعد عام 2011، وهو ما يؤكد حجم المخاطر التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية من أجل الإيقاع بها، وهو ما أدركته الأجهزة الأمنية مبكرا ووقفت لقوى الشر بالمرصاد.

وقال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من انتشار الشائعات بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا والاعتماد على وسائل التواصل الحديثة، إلا أن الدولة تقوم باتخاذ خطوات عملية من أجل مواجهة فتنة الشائعات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الوطن.

وأضاف العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن نيل عام 2021 صدارة معدل انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%، أمر يؤكد ضرورة اعطاء الوعي أهمية قصوى بمفهومها الشامل، عبر توضيح الحقائق بشكل سريع، ومصارحة المواطن، حتى يحصل على المعلومات الصحية.

وأشار اللواء عصام العمدة في حديثه إلى أن ما مرت به الدولة المصرية من مراحل ومنحنيات صعبة، أوضح للجميع أن قضية رفع الوعي تعد أحد أهم العوامل من أجل مجابهة الأفكار الهدامة التي يحيكها المتربصين بالدولة.

