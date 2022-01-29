فراشات المقهى لـ فيفيان سمير.. حكايات تدور كل يوم وأحلام وأمنيات تتناثر

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "فراشات المقهى" للكاتبة القاصة فيفيان سمير، وتأتي المجموعة في 32 قصة قصيرة.والمجموعة تعرض الآن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 35.



وقدمت فيفيان سمير لمجموعتها تقول:" إن الروايات والحكايات تدور كل يوم بينَ جدرانِ المقاهي. أحلام وأمنيات تتناثر هنا وهناكَ على الموائد والطاولات، منها البسيط الصغير والغريب والمستحيل، منها ما تجود به الأيامُ ومنها ما يذوي ويموت بأرض الطريق، ومنها ما يظل حبيس الصدور ليرحل برحيل حاملها.



يذكر أن المجموعة القصصية “فراشات المقهي ” للكاتبة والقاصة فيفيان سمير هى المجموعة الثانية في مشروع الكاتبة والتى جاءت بعد مجموعتها الأولي “ لحظات تانجو”.