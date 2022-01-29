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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكان : عرض وحدات للبيع بـ مثلث ماسبيرو لتعويض المبالغ المنصرفة |فيديو

أبراج ماسبيرو
أبراج ماسبيرو

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، موعد تسليم وحدات أهالي منطقة مثلث ماسبيرو.

أكد «خالد عباس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة» أنه تم الانتهاء من 950 شقة سكن بديل بمنطقة مثلث ماسبيرو استعدادًا لاستلام قاطنيها للوحدات بداية من شهر إبريل.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن منطقة ماسبيرو كانت من أكثر المناطق عشوائية في وسط القاهرة، مضيفا أن الوزارة نجحت في إخلائها بعدة طرق سواء بالتعويض أو بمناطق أخرى.

مشروعات الإسكان .. تطوير منطقة وسط البلد

وأشار «خالد عباس» إلى أنه سيتم ترك وحدات سكنية للبيع لتعويض المبالغ التي تم صرفها، مشيرا إلى أنه تم عمل مناطق إدارية وجراجات للسيارات، فضلا عن المحلات التجارية، و أبراج إدارية ومناطق سياحية فضلا عن تطوير كورنيش النيل وممشى أهل مصر وتطوير منطقة وسط البلد طبقا للبرنامج الزمني.

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