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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي" فى سوهاج

انطلاق البرنامج التدريبي
انطلاق البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي" بسوهاج

انطلق اليوم السبت، البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي"، بمحافظة سوهاج، وهو أحد برامج المبادرة الوطنية التي تبنتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بالاشتراك مع المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، برئاسة اللواء صفوت النحاس ومحمد السيد، المدير التنفيذي للمجلس.

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جاء ذلك تحت رعاية وإشراف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث تم التدريب اليوم السبت، بالتعاون مع منسقين المحافظة، وهم "الدكتور مؤمن حفني، وكيل المجلس الوطني للتدريب والتعليم، الدكتورة أميرة طاهر، باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمكتب سوهاج، والاستاذة نعمه كمال، مأمور الضرائب العقارية".

وتهدف المبادرة الوطنية إلى تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وخلق منهجية موحده من الخط، والاستراتيجيه التي تتسق مع الخطط القومية للدولة.

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وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ (المحور الرابع) وهو الاستثمار في العنصر البشري وخلق القدرات الإبداعيه لدي العاملين في الدولة.

وشرفت محافظه سوهاج اليوم باستضافة الدكتورة فاطمة الحملاوي (دكتورة بمعهد التخطيط) في التدريب الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتاليه، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة صباحًا، وذلك بحضور كوكبه متميزه من قيادات محافظة سوهاج.

سوهاج التخطيط التخطيط الإستراتيجي التنمية المبادرة الوطنية

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