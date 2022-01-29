الأردن.. تعليق دوام الموظفين بوزارة الشؤون البرلمانية الأحد

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني المعتمد الجوازنة إن الوزارة قررت تعليق دوام موظفيها وتعتذر عن استقبال مراجعيها ليوم غدٍ الاحد، وذلك جراء اصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا، على ان تعود للعمل صباح يوم الاثنين.

وأكد الجوازنة أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات قرر تأخير الدوام ليوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة صباحا، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة في المملكة وحرصا على سلامة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، مستثنيا من تتطلب طبيعة عمله غير ذلك.

ووفقا لبيان الجامعة اليوم السبت، تم تأخير الامتحانات النهائية للطلبة لتبدأ الساعة العاشرة صباحا.