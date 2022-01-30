إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء والعلماء في حيرة

إشارة راديو غامضة قادمة من الفضاء، تكرر بانتظام كل 18 دقيقة، و18 ثانية بالظبط، حيث أظهرتها دراسة حديثة على مدار 3 أشهر قبل أن تختفى، مما دفع للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بنجم ميت لم تتم ملاحظته من قبل ويقع على بعد نحو 4000 سنة ضوئية من الأرض.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الدراسة نشرت في مجلة nature، وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها.

إشارة الراديو، هي لغز كوني يحير علماء الفلك، وحين تكون الإشارة على هذه الدرجة من الانتظام تربك العالم أكثر.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها، كما قال مؤلفو الدراسة.