عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالحجم العائلي.. بيجو تكشف أحدث إصداراتها مع تصميم عملاق| فيديو

بالحجم العائلي ..
بالحجم العائلي .. بيجو تكشف عن احدث اصداراتها مع تصميم عملاق

تواصل شركة بيجو من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية، بعد أن كشف وكلاء العلامة التجارية أن مصانع الشركة في روسيا سوف تقدم نسخة جديدة من طرازات Expert صاحبة التصميم العائلي، والتي تعتمد على الكثير من التقنيات سواء كانت من برامج دعم قائد المركبة، أو عبر التجيهزات الداخلية والخارجية.

بالحجم العائلي .. بيجو تكشف عن احدث اصداراتها مع تصميم عملاق

الاداء الفني للسيارة العائلية بيجو Expert الجديدة 

تستمد السيارة قوتها من محرك ديزل بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 90 حصانا، أو من خلال محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 150 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء رباعية السرعات، أو اخرى مانيوال من 5 نقلات.

 

ابعاد وتصميم السيارة بيجو Expert الجديدة 

يبلغ الطول الكلي للسيارة بيجو Expert بنسبة قدرها 4.95 متر، أو 5.30 متر، مع عرض كلي يبلغ 192 سم، و 194 مم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع أبواب ثنائية أمامية واخرى جرارة بالناحية الجانبية مع مفهوم ثنائي ايضا، وحصلت المقدمة على مصابيح حادة المظهر، واضاءة نهارية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، وحزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية.

تجهيزات السيارة بيجو Expert الجديدة 

تضم السيارة بيجو Expert كاميرا لدعم قائد المركبة، وحساسات مطر، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائد المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة مع شاحن لاسلكي للهواتف، بينما تحتوي السيارة على مقصورة داخلية عملاقة مجهزة بثلاث صفوف من المقاعد، مما تسمح بتواجد 7 افراد من الركاب.

كما تحتوي السيارة بيجو Expert على مقود حركة متعدد الاستخدامات، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، ومقاعد من الجلد، مع امكانية فتح الابواب من خلال ريموت السيارة الخاص، وتشمل داخليًا زجاج بانوراما ثنائي التقسيم.

بالاضافة إلى فتحات تكيف خلفية، مع احزمة أمان لحماية الركاب، وامكانية غلق الابواب الجانبية عبر كبسة زر واحدة، وحامل داخلي للأكواب مع طاولة قابلة للطي، وعواكس اضاءة خلفية، مع مصابيح طولية المظهر واشارة STOP اعلى الزجاج الخلفي.

بيجو Expert الجديدة Expert الجديدة بيجو Expert الجديدة العائلية بيجو Expert الجديدة

ترشيحاتنا

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال KALYMNOS رافعة علم اليونان

رئيس إيران لـ ماكرون: أثبتنا جدية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي

شاهد| كيف اصبح شكل أقوى صبي بالعالم بعد ست سنوات من اللقب

حوار| التشكيلي محمد خضر: فني متأثر بالثقافة المصرية ونحن حلقة وصل لربط المستقبل بالماضي ..صور

نائبة إمبابة: حصر المباني المُزالة لتطوير المحور بتعويض مناسب |فيديو

لميس الحديدي تنعي الكاتب الصحفي ياسر رزق بكلمات مؤثرة : هيكل الجيل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

تونس تودع كأس الأمم الإفريقية بعد فوز بوركينا فاسو 1-0

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

أحمد موسى : حديث الإثاري رامي شعث عن مصر هراء ..فيديو

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

تاج الدين يكشف حالات منع الحصول على دواء كورونا

إنتهاء موجة البرودة.. الأرصاد تعلن تحسن الطقس في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ