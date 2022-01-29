بالحجم العائلي.. بيجو تكشف أحدث إصداراتها مع تصميم عملاق| فيديو

تواصل شركة بيجو من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية، بعد أن كشف وكلاء العلامة التجارية أن مصانع الشركة في روسيا سوف تقدم نسخة جديدة من طرازات Expert صاحبة التصميم العائلي، والتي تعتمد على الكثير من التقنيات سواء كانت من برامج دعم قائد المركبة، أو عبر التجيهزات الداخلية والخارجية.

بالحجم العائلي .. بيجو تكشف عن احدث اصداراتها مع تصميم عملاق

الاداء الفني للسيارة العائلية بيجو Expert الجديدة

تستمد السيارة قوتها من محرك ديزل بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 90 حصانا، أو من خلال محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 150 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء رباعية السرعات، أو اخرى مانيوال من 5 نقلات.

ابعاد وتصميم السيارة بيجو Expert الجديدة

يبلغ الطول الكلي للسيارة بيجو Expert بنسبة قدرها 4.95 متر، أو 5.30 متر، مع عرض كلي يبلغ 192 سم، و 194 مم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع أبواب ثنائية أمامية واخرى جرارة بالناحية الجانبية مع مفهوم ثنائي ايضا، وحصلت المقدمة على مصابيح حادة المظهر، واضاءة نهارية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، وحزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية.

تجهيزات السيارة بيجو Expert الجديدة

تضم السيارة بيجو Expert كاميرا لدعم قائد المركبة، وحساسات مطر، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائد المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة مع شاحن لاسلكي للهواتف، بينما تحتوي السيارة على مقصورة داخلية عملاقة مجهزة بثلاث صفوف من المقاعد، مما تسمح بتواجد 7 افراد من الركاب.

كما تحتوي السيارة بيجو Expert على مقود حركة متعدد الاستخدامات، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، ومقاعد من الجلد، مع امكانية فتح الابواب من خلال ريموت السيارة الخاص، وتشمل داخليًا زجاج بانوراما ثنائي التقسيم.

بالاضافة إلى فتحات تكيف خلفية، مع احزمة أمان لحماية الركاب، وامكانية غلق الابواب الجانبية عبر كبسة زر واحدة، وحامل داخلي للأكواب مع طاولة قابلة للطي، وعواكس اضاءة خلفية، مع مصابيح طولية المظهر واشارة STOP اعلى الزجاج الخلفي.