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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : حديث الإثاري رامي شعث عن مصر هراء ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حديث الإثاري رامي شعث فلسطيني الجنسية، أمام البرلمان الأوروبي عن مصر هراء.

مضيفا:" كنت أتمنى أن يتحدث رامي شعث عن المحتل الإسرائيلي وليس مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   رامي شعث تحدث عن مصر بطريقة فجة ومجرمة، ومصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية ".

وتابع " رامي شعث لا يستحق أن ينتمى للشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لا يمكن ان يكون راضيا عن حديث رامي شعث عن مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل ما قاله رامي شعث عار ولم يتحدث عن إسرائيل مغتصبة الأراضي الفلسطينية ولم يقل كلمتين ضد إسرائيل ".

ولفت أحمد موسى:" مصر كبيرة غصب عنك  يا رامي وكلامك لا يفرق معنا ولا نهتم به مطلقا ووزارة الداخلية تصدر بيان  لنفي ما قاله رامي شعث، ورامي بيعمل كده لأنه حصل على أموال ولتحقيق مكاسب شخصية".

أحمد موسى رامي شعث اخبار التوك شو مصر القضية الفلسطينية

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