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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام "التعاون الخليجي": أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن تمرين أمن الخليج العربي 3 رسالة عزم وسلام.

وأعرب أمين عام مجلس التعاون، عن فخره واعتزازه بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين الأجهزة المختصة في دول مجلس التعاون للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها وحماية مكتسبات مواطنيها.

جاء ذلك خلال مشاركه الأمين العام مع وزراء الداخلية في دول المجلس لفعاليات العرض الختامي لتدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية (أمن الخليج العربي 3) والذي تستضيفه المملكة في المنطقة الشرقية، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون.

وقال الأمين العام، إن أمن دول مجلس التعاون واحد وأن التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الاستقرار في دول المجلس، مشيدا بالعروض التي شهدها التمرين، وفق منظومة من العمل التكاملي الأمني المشترك بروح الفريق الواحد والتي أسهمت في تحقيق أهداف التمرين، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة للأجهزة الأمنية الخليجية.

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