تريليون جنيه حصيلة مستهدفة لـ الضرائب بالموازنة الجديدة..تفاصيل

رفعت الحكومة من حجم الإيرادات المستهدف تحصيلها من الضرائب خلال العام المالي الجاري بمقدار 149.01مليار جنيه، لتصبح 983.01 مليار جنيه بعد أن كانت 834 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بحسب ما أوردته بيانات الحساب الختامي .

وبالرغم من عدم اعلان وزارة المالية حتى الأن عن تفاصيل مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023 المقبل والذي سيبدأ اعتبارا من يوليو 2022؛ إلا أنه تخطط للوصول بتلك الإيرادات الضريبية لما يجاوز حاجز التريليون جنيه.



وفقا لما قاله مصدر بارز بوزارة المالية في تصريحات مقتضبة مع "صدي البلد" أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة مازال لم يكتمل بعد في ظل المناقشات التي تجريها الوزارة داخل مجلس الوزراء وقبيل إحالة المشروع للبرلمان .



وقال المصدر إن وزارة المالية مازالت تجري مناقشتها مع المجتمع المدني و المختصين ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي يتم اجراءها مع المستثمرين و مجتمع الأعمال و خبراء الاقتصاد والبرلمان لخروج مشروع الموازنة في صورته المأمولة بما يضمن قدرا كبيرا من الشفافية والمشاركة المجتمعية.



وخلال الأسبوع الماضي بدأت وزارة المالية أولى لقاءات الحوار المجتمعي مع المستثمرين والاتحاد للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية؛ بشأن مناقشات مشروع الموازنة الجديدة.



وتعكف وزارة المالية اعتبارا من العام المالي المقبل في اعتماد زيادات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتصل لـ 400 مليار جنيه بالموازنة العامة بزيادة تبلغ 45 مليار جنيه عما هو مقدر في العام المالي الجاري؛ سيتم توجيهها لدعم الحد الأدني للأجور بقيمة 2700 جنيها للموظفين بالدولة و اقرار العلاوات والمزايا العينية و الحوافز بالنسبة لهم.



وبحسب تقارير الموازنة العامة للسنة المالية الحالية فقد تراجعت مساهمة الضرائب نسبة إلى الإيرادات العامة للدولة بمعدل 4.02% عن العام المالي الماضي، ليبلغ خلال العام المالي الجاري نحو 70.21% من حجم الإيرادات العامة للدولة المقدرة بـ 1.4 تريليون جنيه.



وكشفت وزارة الماليةعن وصول إيرادات الضرائب العامة نحو 497 مليار جنيه بزيادة 36.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بما يمثل أكثر من نصف ايرادات الضرائب.



وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 391 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بإنخفاض حجمه 10.12 مليار جنيه عن العام المالي الماضي مسجلا 401.12 مليار جنيه .



وتستهدف الحكومة تحصيل رسوم وضرائب من مصلحة الجمارك بقيمة 42.4 مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل مقارنة بـ 44.504 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.



وتستحوذ الإيرادات الضريبية علي نسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مع استهداف الوصول لمعدلات عالمية تصل لما بين 15 و 17% في المتوسط.