رسميًا.. إيجالو ينضم لـ الهلال السعودي قادمًا من الشباب

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع النيجيري أوديو إيجالو، قادمًا من الشباب بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم.

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” أكد فيه شراء الفترة المتبقية في عقد إيجالو من نادي الشباب، وتوقيعه لعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم مع الفريق.

ويتصدر إيجالو البالغ من العمر 32 عامًا، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدف في أول مواسمه بالمسابقة.

وسبق لـ إيجالو اللعب لناديي مانشستر يونايتد وواتفورد الإنجليزيين، إضافة لعدد من الفرق الصينية.

وتُوج إيجالو بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية “مصر 2019” مع منتخب نيجيريا.