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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 2288 عبوة أدوية بيطرية لـ91 صنفا مجهولة في حملات بالغربية

صورة أرشيفية المضبوطات
صورة أرشيفية المضبوطات

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط سيارة نصف نقل بنطاق كمين دفرة بمركز طنطا، محملة بـ 2288  عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى أسواق الأدوية البيطرية، وذلك فى إطار إحكام الرقابة البيطرية علي الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق.

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وتلقى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرا من مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمديرية ومدير إدارة الخدمات البيطرية بإدارة طنطا، يتضمن بضبط سيارة نصف نقل بالإشتراك مع مباحث تموين الغربية بقيادة العميد وليد العيسوى، محملة بـ  2288  عبوة أدوية بيطرية لـ 91 صنفا متنوعا مجهولة المصدر من بينها  4  أصناف منتهية الصلاحية.

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تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتسليم المحاضر  للعرض علي النيابة العامة المختصة لإصدار قرارها بشأنها .

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