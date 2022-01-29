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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد| كيف اصبح شكل أقوى صبي بالعالم بعد ست سنوات من اللقب

اقوى صبي بالعالم
اقوى صبي بالعالم

عندما بدأ "جيك شيلينشلاجر" اقوى صبي بالعالم  في لعبة كمال الاجسام كان في سن 12 عامًا ، كان لديه هدف واضح جدًا لمستقبله.

وفي هذه السن ابلغ الصبي والده أنه يريد أن يصبح "أقوى طفل في العالم"، وببلوغه سن 14 عامًا ، كان قادرًا على رفع 300 رطل وهو نفس وزن الفيل العادي، وذلك بحسب تقير نشرته صحيفة “ ديلي ستار”

اقوى صبي بالعالم

اما  الآن ،اصبح الصبي بعمر  22 عامًا ، لديه العديد من السجلات التي يجب الرجوع إليها، حيث عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط ، حطم الرقم القياسي للعمر والوزن للقرفصاء في بطولة Powerlifting Bench Press في ولاية بنسلفانيا.

اقوى صبي بالعالم


وبعد ست سنوات ، بدا وكأنه شخص مختلف - لكنه لا يزال  يحتفظ بعضلاته، حيث يظهر عبر صفحته الشحصية موقع الانستجرام، وهو يستعرض عضلاته الضخمة التي ظل يحفظ عليها منذ ان نال لقب اقوى صبي بالعالم، محاولا ان يحافظ على قدرته الجسدية بالقدر المستطاع.

اقوى صبي بالعالم


قبل بضع سنوات ، قال مدربه مايك سارني ، عن القوة العقلية للصبي: "لا يشعر أنه يمكن هزيمته. تلك هي القوة الداخلية التي تخبره ، "يمكنني القيام بذلك".

 

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