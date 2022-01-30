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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الخارجية الكويتي: مصر ركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة ونساند طفرتها التنموية

الوزير شكري يستهل
الوزير شكري يستهل زيارته إلى الكويت بلقاء نظيره الكويتي

أعرب الشيخ د. أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت عن تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلديّن وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، امس السبت، سامح شكري وزير الخارجية، في مُستهل زيارته الحالية إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

ومن جانبه، أكد الوزير شكري موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن،‬ وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتيّ البلديّن بالدفع قُدمًا بمسارها. 

وأعرب وزير الخارجية في هذا الصدد عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيريّ الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري تطرق إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذريّ للإصلاح الاقتصادي، ومن ثمّ أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية؛ كما ثمّن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.
هذا، وأعرب الوزير شكري عن التقدير لما تلقاه الجالية المصرية من رعاية كريمة من دولة الكويت وقيادتها مُثنيًا على دور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري أشاد برئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وباستضافة الكويت لاجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري غدًا الأحد ٣٠ يناير الجاري، وبما يعزز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية.

وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك مواقف البلديّن إزاء التحديات الراهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبيّن، بما في ذلك الوضع في لبنان، ومتابعة وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة. كما تناول الوزيران التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة تلك التحديات وما يشهده المحيط الإقليمي من توترات متنامية.

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