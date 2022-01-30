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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل الاعتداء عليها.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه وسط الشارع|شاهد

مغتصب
مغتصب

العديد من الجرائم تستغرق سنوات في البحث عن القاتل، مثلما حدث في إحدى المدن البريطانية، فقد ظهر مغتصب يحمل ضحيته عبر شوارع مدينة ليدز، قبل دقائق فقط من اعتدائه عليها.

وثقت كاميرات المراقبة لقطات للمغتصب في شوارع ليدز بـ بريطانيا، حيث أصدرت الشرطة المقطع في عام 2015 للتعرف على الجاني، وبعد 7 سنوات تم إلقاء القبض عليه أمس.

واعترف المغتصب «أوستن أوساياندي» البالغ من العمر 40 عامًا، باغتصاب المرأة وكذلك الاعتداء الجنسي على أخرى بعد بضع سنوات، أثناء مثوله أمام محكمة ليدز كراون عبر مكالمة فيديو من السجن.

 

كانت أول جريمة ارتكبها أوساياند هي اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في مارك لين بالمدينة في 14 أغسطس 2015.

 

اتخذت الشرطة خطوة غير معتادة بنشرها لقطات للمهاجم بعد ذلك بوقت قصير في محاولة للتعرف على الرجل.

 

كانت الضحية، التي لم يتم ذكر اسمها لأسباب قانونية، تحاول الوصول إلى سيارة أجرة فجرًا بعد قضاء ليلة في المدينة عندما اقترب منها المغتصب.

 

قالت شرطة ويست يوركشاير بأنه تحدث معها وسار إلى جانبها قبل أن يحملها بين ذراعيه وينقلها إلى مكان الهجوم على مسافة قصيرة.

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