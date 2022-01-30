وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

قالت الدكتورة رانية العيسوي، وكيل نقابة الأطباء، إن هناك فوضى كبيرة في الإعلانات عن المنتجات والخدمات الطبية، لذلك شكل مجلس الوزراء لجنة لفحص وإجازة إعلانات المنتجات الطبية.

وأضافت رانية العيسوي في مداخة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الذي ساعد في هذه الفوضى هو وجود منصات إعلانية غير تقليدية لم تكن موجودة من قبل، مثل: الفيسبوك، والانستجرام، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى ضرر المرضى بسبب تضليلهم بهذه الإعلانات.

وتابعت وكيل نقابة الأطباء أن النقابة كان لها دور في محاولة منع هذه الإعلانات، حيث قامت بالعديد من اللقاءات لخروج بعدة توصيات وقوانين في هذا الصدد، معقبة: "كنا نأمل تفعيل هذه التوصيات والقوانين قبل حدوث الفوضى".

وأوضحت رانية العيسوي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمراجعة وإصدار تراخيص لأي مادة إعلانية، بالإضافة إلى تلقي الشكاوي في هذا المضمون، نظراً لفرض العقوبات اللازمة.

وعقبت وكيل نقابة الأطباء قائلة: "أي طبيب أو أي مركز يعلن عن نفسه يجب أن يكون حاصل على موافقة مسبقة من النقابة .. والنقابة تقوم بمراجعة وفحص الإعلانات والمنتجات بنفسها للحد من فوضى الإعلانات".