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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ياسمين عبدالعزيز تتعافى من كورونا .. ومطرب مهرجانات يحتفل بزفافه

صدى البلد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين عبد العزيز و فيروز وجلال الشرقاوي .. وإليكم أبرز تفاصيلها.. 

 

ياسمين عبد العزيز تتعافي من فيروس كورونا وسلبية مسحتها "خاص"

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز قد تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .

 

ابنه جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف عبير الشرقاوي ، ابنه المخرج جلال الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

فيروز الطفلة المعجزة.. سبب وفاتها ووصيتها وزوجها وسر قرابتها بالفنانة نيللي 
 يحل اليوم الأحد ، ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز ، التي تميزت في طفولتها بصوت مميز ، جعلها تشتهر بين الجمهور بالطفلة المعجزة .

 

في عيد ميلاد سعد الصغير.. أبرز المعلومات عنه وسر 3 خواتم ألماظ قدمها لزوجته الجديدة:


يحل اليوم، الأحد ذكرى ميلاد المطرب الشعبي سعد الصغير، فهو من مواليد 30 يناير 1970.


مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن (صور)
احتفل مطرب المهرجانات مسلم بحفل زفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني تدعي مي .

ياسمين عبد العزيز فيروز جلال الشرقاوي قسم الفن الأخبار العالمية فيروس كورونا

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