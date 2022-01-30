أخبار الفن: ياسمين عبدالعزيز تتعافى من كورونا .. ومطرب مهرجانات يحتفل بزفافه

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين عبد العزيز و فيروز وجلال الشرقاوي .. وإليكم أبرز تفاصيلها..

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز قد تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .

كشف عبير الشرقاوي ، ابنه المخرج جلال الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

فيروز الطفلة المعجزة.. سبب وفاتها ووصيتها وزوجها وسر قرابتها بالفنانة نيللي

يحل اليوم الأحد ، ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز ، التي تميزت في طفولتها بصوت مميز ، جعلها تشتهر بين الجمهور بالطفلة المعجزة .



يحل اليوم، الأحد ذكرى ميلاد المطرب الشعبي سعد الصغير، فهو من مواليد 30 يناير 1970.