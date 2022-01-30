مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مواجهات ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا التي سكون فى مقدمتها مباراة مصر ضد المغرب ويليها مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مصر X المغرب – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

السنغال X غينيا الاستوائية – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

الأهلي X البنك الأهلي – الساعة الثانية ظهرا على قناة 1 ON TIME SPORT

المصري البورسعيدي X إيسترن كومباني – الساعة الثانية ظهرا على قناة 2 ON TIME SPORT

بيراميدز X مصر المقاصة – الساعة الثانية ظهرا على قناة 3 ON TIME SPORT