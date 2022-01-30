وزير النقل : دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة سكة حديد منيا القمح الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح و وبرج الإشارات الثانوى بكوم حلين بطول 12.5 كم بالإضافة لـ 6 مزلقانات و 25 موتور تحويلة و 68 تراك و 50 سيمافورا ضوئيا في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) ، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا اعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان و أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد،