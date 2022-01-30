كيف واجهت مصر حرب التشكيك والشائعات؟.. إعلامي الوزراء يجيب

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول ، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إن مصر تخوض حرب شرسة مع الشائعات المضللة ، مؤكدة أن عام 2021 كانت أكثر الأعوام التي زادت فيها الشائعات ، لافتة إلى أن المركز الإعلامي يقوم بالرد على هذه الشائعات وتقوم أيضًا الوزارات المختصة بالشائعة بالرد عليها ، مشيرة إلى أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوة حتى يجد الفرد مصدر موثوق يرد نيابة عن الدولة عن أي شائعة مغرضة .

وأضافت نعايم سعد زغلول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية "، أن حجم الشائعات في تزايد مستمر ولكن تختلف الاستراتيجية التي تتبعها الجهات المُعدية للدولة في نوعية الشائعات التي تستهدفها، متابعة أنه من واقع الرصد وجدنا أن الشائعات حاليًا أصبحت أكثر تعقيدًا وتحورًا عن ذي قبل .

وأكدت رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ، أنه لكي يتم الرد على الشائعة يتم التواصل مع الجهات المختصة للحصول على الرد الدقيق الذي يخص هذه الشائعة ويتم نفيها كليًا وتوضيح المعلومات المغلوطة الموجودة فيها ، مؤكدة على حرص الدولة على اتباع سياسة إتاحة المعلومات .



صباح الخير يا مصر | أغرب وأكثر الشائعات التي رصدتها الحكومة خلال 2021.. مع د. نعايم سعد زغلول توضح - YouTube