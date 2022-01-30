عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف واجهت مصر حرب التشكيك والشائعات؟.. إعلامي الوزراء يجيب

صدى البلد

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول ، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إن مصر تخوض حرب شرسة مع الشائعات المضللة  ، مؤكدة أن عام 2021 كانت أكثر الأعوام التي زادت فيها الشائعات ، لافتة إلى أن المركز الإعلامي يقوم بالرد على هذه الشائعات وتقوم أيضًا الوزارات المختصة بالشائعة بالرد عليها ، مشيرة إلى أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوة حتى يجد الفرد مصدر موثوق يرد نيابة عن الدولة عن أي شائعة مغرضة .

وأضافت نعايم سعد زغلول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية "، أن حجم الشائعات في تزايد مستمر ولكن تختلف الاستراتيجية التي تتبعها الجهات المُعدية للدولة في نوعية الشائعات التي تستهدفها، متابعة أنه من واقع الرصد وجدنا أن الشائعات حاليًا أصبحت أكثر تعقيدًا وتحورًا عن ذي قبل .

وأكدت رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ، أنه لكي يتم الرد على الشائعة يتم التواصل مع الجهات المختصة للحصول على الرد الدقيق الذي يخص هذه الشائعة ويتم نفيها كليًا وتوضيح المعلومات المغلوطة الموجودة فيها ، مؤكدة على حرص الدولة على اتباع سياسة إتاحة المعلومات .


صباح الخير يا مصر | أغرب وأكثر الشائعات التي رصدتها الحكومة خلال 2021.. مع د. نعايم سعد زغلول توضح - YouTube

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نعايم سعد زغلول مجلس الوزراء الشائعات مصر اخبار توك شو

ترشيحاتنا

غرامة تصل لـ 200 جنيه حال تجاهل الأهالي تطعيم أطفالهم ضد الأمراض

الأوراق المطلوبة لكتابة استمارات الثانوية العامة 2022

نيوكوف وأميكرون.. أيهما أخطر في الانتشار والعدوى بين البشر.. الإجابة عند الخبراء

طالب أوزباكي يبهر زوار معرض الكتاب بالتلاوة من مصحف الأزهر «برايل»

دنيا سمير غانم: فخورة بمشاركتي في نص يدرس بالصف الرابع الابتدائي

أول زيارة رسمية.. رئيس إسرائيل يصل إلى الإمارات |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

نجم المغرب السابق: المباراة أمام الفراعنة ستذهب لركلات الترجيح.. ومنتخب أسود الأطلس غير محظوظ تاريخيًا (حوار)

قبل انتهاء كورونا.. ظهور فيروس جديد ينتقل من الحيوانات ويهدد البشر

نقل رئيس وزراء كندا وعائلته لمكان سري بسبب «التطعيم الإجباري»

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب فى ربع نهائي أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ